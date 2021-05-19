Sedat Peker'in açıklamalarına Hadi Özışık'tan yanıt: Bakan Soylu ve kamuoyundan özür dilerim!

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in, gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kayıtlarını kişisel Twitter hesabı üzerinden yayımlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da gazeteci Hadi Özışık'tan geldi. Özışık, görüşmeyi kendi inisiyatifi ile gerçekleştirdiğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu görüşmeden kesinlikle haberinin olmadığını belirterek Bakan Soylu ve kamuoyundan özür diledi.

BAKAN SOYLU'DAN ÖZIŞIKLAR'A SUÇ DUYURUSU

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getirerek gündemde kalan Sedat Peker, dün akşam gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmenin kaydını, kişisel Twitter hesabından yayımladı.

Sedat Peker'in videosunun ardından Bakan Soylu'dan açıklama: Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım!

Peker videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili bu kaydın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu Süperhabertv'ye açıklamalarda bulundu. 'Arabuluculuk' iddiasının doğru olmadığını belirten Bakan Soylu, Özışık kardeşleri tanıdığını ancak herhangi biriyle, yakın zamanda görüşmediğini söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

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HADİ ÖZIŞIK'TAN ÖZÜR

Bunun ardından bir açıklama da gazeteci Hadi Özışık'tan geldi. Özışık, kişisel Twitter hesabı üzerinden özür metni yayımlayarak görüşmenin kendi inisiyatifinde gerçekleştiğini ve Bakan Soylu'nun bu görüşmeden haberi olmadığını belirtti. Özışık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım.

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Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır"