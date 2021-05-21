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Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz'ın kim olduğu araştırılıyor. Haberimizde Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Youtube platformu üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz'ın kim olduğu merak edilmeye başladı. Biz de Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı araştırıp derledik...

SEDAT PEKER'İN EŞİ ÖZGE YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Avukat Özge Yılmaz, Sedat Peker'le 2008'de evlenmiştir. Yılmaz, Serdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celal Han Peker adında 4 çocuk annesidir. İnternet üzerinde hakkında pek bilgi bulunmayan Özge Yılmaz'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

Sedat Peker Silivri'de hapis yattığı dönemde yağan aşırı kar sonucunda yollar kapanmış ve avukatlar da kimse ceza evine ziyarete gidememiş. Ziyaretçi bekleyen Peker'e gardiyanlar, "Boşuna hazırlanma bugün kimse gelemez yollar kardan kapalı" demişler bunun üzerine Peker ise "görüşe çıkacağını" ifade etmiş. 10 dakika sonra eşi Özge Peker, Sedat Peker'i görmeye gelmiş. Gardiyanlar tarafından Peker'e yöneltilen "Özge Peker'in geleceğinden nasıl bu kadar emin olduğu" sorusu üzerine Peker şu yanıtı vermiş: "Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum."

Özge Yılmaz, Sedat Peker'le 2008 yılında birçok ünlünün katılı gösterdiği düğün töreni ile evlenmiştir.

Sedat Peker in eşi Özge Yılmaz kimdir kaç yaşında nereli

SEDAT PEKER'İN OĞLU CELAL HAN PEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Youtube platformu üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği merak konusu oldu. Videonun bir kesiminde dövmeli kolun görülmesiyle vatandaşlar, o kişinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Çok geçmeden, söz konusu kişinin Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker olduğu ortaya çıktı

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{TITLE_STRIP}Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker kimdir, kaç yaşında, nereli?

 

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