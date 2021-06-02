Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayeti için ifade verdi: Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin olarak ortaya atılan iddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken, adı geçen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek için avukatlarıyla Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Peker burada soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Atilla Peker, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Atilla Peker'in "yurt dışına çıkış yasağı" ile "belirli günlerde imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

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