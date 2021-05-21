Youtube platformu üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği merak konusu oldu. Videonun bir kesiminde dövmeli kolun görülmesiyle vatandaşlar, o kişinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Çok geçmeden, söz konusu kişinin Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker olduğu ortaya çıktı. Haberimizde Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

SEDAT PEKER'İN OĞLU CELAL HAN PEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Celal Han Peker, Sedat Peker'in oğludur. Serdar Han Peker, Filiz Lina Peker ve Boğaçhan Talha Peker adında kardeşleri vardır.

Avukat Özge Yılmaz, Sedat Peker ile 2008 yılında bir çok ünlünün de katılımıyla gerçekleştiği düğün töreninde evlenmiştir.

Rizeli Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'in kaç yaşında olduğu bilinmiyor.