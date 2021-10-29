Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesinde bomba gelişme! BAE ajanı serbest bırakıldı, süreç bambaşka noktaya geldi

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanan Sedat Peker'in çeşitli suçlardan 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yurt dışına çıkan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu iddia edilen Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmalar yürüttüldüğünü köşe yazısında kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kamu geçmişi olan bir yöneticinin kendisine," Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular." dediğini aktarmıştı.

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AJAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bu yazıdan günler sonra yeni bir gelişme yaşandı. Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanan Ürdün vatandaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanlarından Al Astal, "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yeniden hakim karşısına çıktı. Al Astal'ın dün gerçekleştirilen duruşmasında, Cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı olacak şekilde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 25 Ocak 2022 tarihine erteledi.

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