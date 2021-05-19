Sedat Peker'in videosunun ardından Bakan Soylu'dan açıklama: Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker'in son iddialarını yanıtsız bırakmadı. Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ı tanıdığını ifade eden Bakan Soylu, "Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım" dedi.

"YAKIN ZAMANDA TEMASIMIZ OLMADI"

SuperHaber'den Cengiz Er'in haberine göre, 'arabuluculuk' iddialarına şiddetle karşı çıkan Bakan Soylu, Özışıklar ile yakın zamanda görüşmediğini ifade etti. Sedat Peker'le ise hayatının hiçbir döneminde tanışmadığını belirten Soylu, açıklamasında, kendisi ile gerçekleştirildiği öne sürülen 'arabuluculuk' ziyaretinin hiç yaşanmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, iddiaya ilişkin "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BAŞIMA BİR ŞEY GELSEYDİ DE..."

Kendisine bir kumpas kurulduğunu kaydeden Soylu, "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. PKK ile terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.