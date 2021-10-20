Sedat Sertoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Sedat Sertoğlu'nun biyografisi...

Sürekli Basın Kartı ve 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü Sahibi köşe yazarı Sedat Sertoğlu'nun vefat haberini alan vatandaşlar, hiç vakit kaybetmeden "Sedat Sertoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sedat Sertoğlu öldü mü, neden öldü?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladılar. Haberimizde merak edilen tüm detaylara yer verdik.

SEDAT SERTOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sedat Sertoğlu, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazetecilik kariyerine, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken Milliyet gazetesinde başladı. Ardından Tercüman, Günaydın, Sabah, Vatan gazetelerinde çalıştı. Evli ve İki çocuk babası. Yurtdışında çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katıldı. Sürekli Basın Kartı ve 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödüllerine layık görüldü.

SEDAT SERTOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sedat Sertoğlu’nun vefat ettiği haberini duyurdu. Yapılan paylaşımda “Çok uzun yıllardır dış politika konusunda gazetecilik ve yazarlık yapan Sedat Sertoğlu’nu ne yazık ki kaybettik. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Sedat Sertoğlu’nun cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacak.