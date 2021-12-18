Şeddadi ne demek, TDK'ya göre Şeddadi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeddadi ne demek? Şeddadi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeddadi kelimesi. Peki şeddadi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeddadi nedir, şeddadi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEDDADİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeddadi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şeddadi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şeddadi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok büyük ve sağlam (yapı)



ŞEDDADİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İşte, dedi, şeddadi bir bina örneği.

