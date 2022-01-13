Sedef Nur Çağlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl, son durum ne?

Önceki gün Körfez ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre burada Sedef Nur ve 2 polis memurunun yanı sıra E.Ş. isimli kadın alkol aldı. Sedef Nur sabah saatlerinde binanın 7.katındaki evin penceresinden düştü. Olayda ağır yaralanan Sedef Nur ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Sedef nur'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SEDEF NUR ÇAĞLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? SAĞLIK DURUMU NASIL, SON DURUM NE?

Sedef nur Çağlar, 23 yaşında Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Erkek arkadaşı ile misafirliğe gittiği binanın 7.katından düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından Özel Harekât Polisi erkek arkadaşı A.B ile onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç ile kız arkadaşı E.Ş gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı. Şüpheliler sevk edildiği Körfez Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı A.A tutuklanırken, diğer polis memuru O.Ç ile kız arkadaşı E.Ş serbest kaldı.

Alınan bilgilere göre genç kızın vücudunda düşmeye bağlı olarak çok sayıda kırık meydana geldiği, akciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edildiği ifade edildi. Sedefnur'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.