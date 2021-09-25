Sedef Otu ne demek, TDK'ya göre Sedef Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sedef otu ne demek? Sedef otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sedef otu kelimesi. Peki sedef otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sedef otu nedir, sedef otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sedef otu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sedef otu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SEDEF OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sedef otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sedef otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sedef otugillerden, 50 santimetre kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaççık (Ruta graveolens)

