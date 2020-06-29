Adını Feriha Koydum Dizisi'nin Cansu'su Sedef Şahin'in yıllar içinde değişimi herkesi şaşırtıyor. Verdiği kilolar ve estetik ameliyatlarıyla gündem olan Sedef Şahin son olarak sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Peki Sedef Şahin kimdir? Kaç yaşında? Sedef Şahin son hali | Nasıl zayıfladı?

SEDEF ŞAHİN KİMDİR? SON HALİ

Sedef Şahin (d. 14 Mayıs 1992 , İstanbul), Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı. Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulundu. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

Dizileri

2003 Patron Kim

2004 Avrupa Yakası

2005-06 Belalı Baldız Yeşim

2007-08 Sevgili Dünürüm

2011-12 Adını Feriha Koydum Cansu

2012 Emir'in Yolu

2015 Acil Aşk Aranıyor İpek

2016 Diriliş Ertuğrul Maria

