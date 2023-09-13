Sedir Spor Kompleksi cumhuriyet bayramında açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş dönemden yarım kalan projelerden Sedir Spor Kompleksi'ndeki çalışmaları denetledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Sedir Spor Kompleksi cumhuriyet bayramında açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş dönemden yarım kalan projelerden Sedir Spor Kompleksi'ndeki çalışmaları denetledi. Sedir Spor Kompleksi'nin Cumhuriyetin 100. yılında Antalyalı gençlere hediye edileceğini müjdeleyen Başkan Böcek, "Yaklaşık 160 milyon liraya mal olacak yatırım ile Akdeniz'in en büyük spor kompleksini açacağız" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, ASAT tarafından Sedir Mahallesi'nde yapımı devam eden Sedir Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde gören Başkan Böcek, projenin son durumu hakkında bürokratlarından ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Antalya'da vatandaşın menfaatine olan yarım kalmış projeleri teker teker tamamladıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Yarım kalan Sedir Spor Kompleksi önceki dönemde 13 milyon TL'ye mal olmuş. 10 milyon lirası ödenmiş, geri kalan 3 milyon lirayı büyükşehiri devraldığımızda biz ödedik. 2018 yılında da projenin inşaatı durmuş. Göreve geldiğimizde projenin tamamlanması gerektiğini söylemiştik. Şu anda yeni ihalesini de yaptık. Tamamlandığında proje toplam 160 milyon liraya mal olacak" dedi.

"100. yılda gençlere armağan"

Spor kompleksini Cumhuriyetin 100. yılında gençlere armağan edeceklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz" diye seslendiği gençlerimiz için Akdeniz ve Antalya'nın en büyük spor kompleksini açmış olacağız. Cumhuriyetin 100. yılına önemli bir eser bırakacağız" diye konuştu.

"Filenin yeni sultanları yetişecek"

Başkan Böcek, Sedir Spor Kompleksi hakkında şu bilgileri verdi: "İçerisinde kapalı spor salonu, fitnes alanları, basket, voleybol sahası olacak. Uluslararası standartlara uygun ata sporumuzu yapacağımız çok amaçlı büyük bir tesis. Bu salonda inşallah gelecekteki filenin sultanları yetişecek. İleride onlarla gururlanacağız. Altın Kemeri Antalya'ya getirmek için başpehlivanlarımız yine bu salonda çalışacak. Ayrıca uluslararası spor müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Bünyesinde kreş ve sosyal tesisler de bulunacak."

"Kimin başladığı değil bitirdiği önemlidir "

Yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, Nekropol Alanı ve Raylı Sistem gibi önceki dönemden yarım kalan projeleri de bitirdiklerini hatırlatan Başkan Böcek, "Kimin başladığı önemli değil, bitirmek önemli. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Antalya Atatürk stadyumu ismi mecliste"

Başkan Muhittin Böcek ayrıca Antalyaspor Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi için verdiği önerinin Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Devam Meclisi'nde görüşüleceğini de kaydederek, "Bu bir öneri anlamındadır. Bizim yetkimizde değildir, ama talebimizi Spor Bakanlığı değerlendirecektir" dedi.

"Parke ve tribün çalışmaları "

Yüzde 70'i tamamlanan Sedir Spor Komplesi projesinde zemin kaplama çalışmaları ile güreş ve basketbol sahasında parke çalışmaları devam ediyor. İlerleyen günlerde tribün montajı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla proje tamamlanacak.

Sedir Spor Kompleksi cumhuriyet bayramında açılıyor

Sedir Spor Kompleksi cumhuriyet bayramında açılıyor

Sedir Spor Kompleksi cumhuriyet bayramında açılıyor

Sedir Spor Kompleksi cumhuriyet bayramında açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Edremit Belediyesinin BESYO kurslarıyla 58 kişi üniversiteye yerleşti
Edremit Belediyesinin BESYO kurslarıyla 58 kişi üniversiteye yerleşti
Denis Dragus, Gaziantep FK’da
Denis Dragus, Gaziantep FK’da
A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi
Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor
Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor
Son Haberler
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
BTÜ sanayi işbirliği
BTÜ sanayi işbirliği
Samsun’da "Canik Rahvan At Yarışları Festivali" yapılacak
Samsun’da "Canik Rahvan At Yarışları Festivali" yapılacak
Nenad Bjelica ilk peşinde
Nenad Bjelica ilk peşinde
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Fadıloğlu, Fenerbahçe’ye transfer olan Beril’i ağırladı
Fadıloğlu, Fenerbahçe’ye transfer olan Beril’i ağırladı
Sındırgı’da başpehlivan Hasan Cengiz oldu
Sındırgı’da başpehlivan Hasan Cengiz oldu
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!