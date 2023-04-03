Sedrik Rehak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sedrik Rehak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sedrik Rehak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sedrik Rehak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sedrik Rehak 30 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Sedrik Řehák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sedrik Rehak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sedrik Rehak'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sedrik Rehak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sedrik Rehak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Pardubice U19
6 Ağustos 2020 yılında FK Kozlovice
22 Ocak 2021 yılında Pardubice B
Sedrik Rehak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sedrik Rehak şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Česká Třebová (2007 - 2014)
FK Pardubice (2014 - 2020)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.