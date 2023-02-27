See Young Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 See Young Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak See Young Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

See Young Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

See Young Jang 31 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장시영 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

See Young Jang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. See Young Jang'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

See Young Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

See Young Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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See Young Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

See Young Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2021 yılında Yonsei Univ.

6 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

See Young Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

See Young Jang şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu Hyunpung FC U15 (현풍FC U15, 2016-2017),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2018-2020),Yonsei University (연세대학교, 2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.