Fox TV ekranlarında yayınlanan Şef Akademi adlı yarışma programında yarışmacı olan Antonio Stokes, izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Şef Akademi Antonio kimdir? Antonio Stokes kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ŞEF AKADEMİ ANTONİA KİMDİR? ANTONİO STOKES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 Ağustos 1978 tarihinde ABD’nin Washington DC eyaletinde dünyaya gelen Antonio, 43 yaşındar. Tam adı Antonio Jean Stokes olan yarışmacı sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme gelmektedir. Antonio bu nedenden dolayı Beşiktaşlı olarak anılmaktadır.

Babası asker olduğu için sürekli gezmek ve değişik ülkelerde bulunmak durumunda kalan ailesi henüz Antonio küçük yaşlarda iken İstanbul’a geldi. Ancak o zaman yarışmacı babasını kaybedince ABD’ye yeniden dönüş yaptı. ABD’de Motor Mühendisliği bölümünden mezun olan Antonio daha sonrasında İstanbul’a geri dönüş yaptı.

Çeşitli kurs ve okullarda İngilizce öğretmenliği de yapan Antonio, Okan Üniversitesi’nden sonra Türk vatandaşlığına geçti. Halen İstanbul’da bir ana okulda müdürlük yapan Antonio, 2014 senesinde filmde oynadı.

16 Mart 2015 tarihinde Selçuk Yöntem’in sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına Robbie-Lee Valentine ile birlikte yarıştı ancak daha ilk soruda elendi. 21 Mart 2015 tarihinde ATV ekranlarındaki Elin Oğlu’nda yer aldı.

Şimdi ise Antonio Şef Akademi adlı yarışma programında Mor Takımda yarışıyor