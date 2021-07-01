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Şef Akademi Ayten kimdir? Ayten Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi'de yarışan Ayten izleyiciler tarafından merak edildi. Biz de haberimizde Şef Akademi Ayten kimdir? Ayten Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Şef Akademi Ayten kimdir? Ayten Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Öykü Serter'in Fox TV ekranlarında sunduğu yarışma programı Şef Akademi'de yarışmacılar arasında bulunan Ayten merak konusu oldu. Şef Akademi Ayten kimdir? Ayten Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

ŞEF AKADEMİ AYTEN KİMDİR? AYTEN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

FOX TV'de reyting rekorları kırması beklenen Şef Akademi yarışmasında yarışan Ayten Yıldız farklı tarifleri ile takipçilerinin karşısına çıkan bir şef adayı. Programda üç jüri üyesinden de geçer not alabilmek ve marifetlerini milyonlara yansıtmak isteyen Ayten Yıldız Antalya’da kızlarıyla birlikte yaşıyor.

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