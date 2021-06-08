Şef akademi başvuru nasıl yapılır? Fox Şef Akademi başvuru formu

Fox tv ekranlarında yeni bir yarışma programı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. FOX TV’nin yeni programı Şef Akademi, ilk bölümüyle 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Programın tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Peki Şef akademi başvuru nasıl yapılır? İşte Fox tv Şef Akademi başvuru formu

ŞEF AKADEMİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Fox tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şef Akademi için başvuru heyecanı başladı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri ise; Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay. Başvuru yapmak isteyenlerin Fox tv internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Sisteme fotoğraf yüklenmesinin ardından kişisel bilgiler dolduruluyor. Başvuru formunda yer alan soruların yanıtlanmasının ardından katılım şartları ve gizlilik politikası anlaşması onaylandıktan sonra gönder butonuna basarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru formunda yer alan sorular şu şekilde;

Spor geçmişiniz var mı? Varsa bilgi veriniz.

Dövmeniz var mı? Varsa, şekli ve yeri hakkında bilgi veriniz.

Profesyonel olarak gastronomi alanında şef yada aşçı olarak çalıştınız mı?

Karakterinizi birkaç cümle ile anlatınız.

Fobiniz var mı?

Daha önce bir tv programına katıldınız mı? Ne zaman ve hangi program?

Sizi bağlayıcı herhangi bir sözleşmeniz var mı?

Sabıka kaydınız var mı?

En sevmediğiniz davranış biçimi nedir?

En sevdiğiniz özelliğiniz?

En sevmediğiniz özelliğiniz?

Hayvanlarla aranız nasıl?

Hayatınızdaki dönüm noktası nedir?

En büyük korkunuz nedir?

Bu yarışmaya katılarak neyi hedefliyorsunuz?

Ne tür yemekler favoriniz?

Kendinize özel bir yemek tarifiniz var mı?



Eldeki malzemelerle yemek çıkarabilme konusunda iddialı mısınız?

Yapmayı istemeyeceğiniz bir yemek var mı? Neden?

Dokunamayacağınız bir yiyecek, yemek malzemesi var mı?

Bir yemeği yapmak için o yemeği sevmeniz şart mı?

Malzeme seçimini kendiniz mi yapmayı tercih edersiniz?

Köyde yapılan yemekle, şehirde yapılan yemek bir mi?

Yemeğin lezzeti mi görseli mi sizin için daha önemli? Neden?

Köy hayatı yaşadınız mı?

Organik yaşam ve malzemeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir takım çalışmasında bulundunuz mu?

Takım içinde lider, yön veren mi yoksa bir görev insanı mı olursunuz?

Kaybetmek sizin için ne ifade ediyor? Kabullenebilir misiniz?

Yemeğiniz beğenilmediğinde ne hissedersiniz?

FOX TV ŞEF AKADEMİ BAŞVURU EKRANI

FOX TV’nin yeni programı Şef Akademi,15 şef adayının kıyasıya rekabetine sahne olacak. FOX TV, Şef Akademi’ye nereden ve nasıl başvuru yapılacağını anlattı. Programa başvuru yapacak adaylar, ön elemeden geçirildikten sonra eleme seviyesine yükselebilecek. Elemeden başarılı şekilde çıkan adaylar ise; 15 şef adayı arasına dahil olacak. Şef adayları hem bireysel hem de üçer kişilik ekipler halinde yarışlarını sergileyecek. Ayrıca şef adayları mutfağın ünlü isimlerinden dersler de alacak.