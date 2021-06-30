Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Fox TV ekranlarında yayınlanan Şef Akademi adlı yarışma programına ilgi oldukça yüksek. Yarışmacıların hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Bizler de sizin için Şef Akademi Dilan kimdir? Dilan Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? soruların yanıtına yer verdik...

ŞEF AKADEMİ DİLAN KİMDİR? DİLAN ÇELİK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri üyeliğini yaptığı ve Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Şef Akademi yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor.

Programda 'Yeşil Takım'da yer alan Dilan Çelik'in kim olduğu izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. 30 yaşındaki Dilan Çelik'in pilates eğitmeni olduğu biliniyor.

Dilan Çelik hakkında yeterli bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir...

Şef Akademi yarışmacıları kimdir? | Chef Akademi yarışmacıları

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