Fox TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Şef Akademi'nin yarışmacıları arasında yer alan Furkan Güçtekin merak konusu oldu. Biz de haberimizde Şef Akademi Furkan kimdir? Furkan Güçtekin kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabına yer verdik...

ŞEF AKADEMİ FURKAN KİMDİR? FURKAN GÜÇTEKİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 yaşındaki Furkan Güçtekin'in aşçı olduğu ve geçtiğimiz sene Masterchef ptogramında yarıştığı biliniyor. Güçtekin Fox TV ekranlarında yayınlanan Şef Akademi adlı yemek programında Ayten Yıldız ve Berat'ın olduğu Kırmızı Takımda yarışmaktadır.