Provizyon Medya'nın yeni programı ŞEF Akademi, 5 takım ve 15 yarışmacının yarışacağı program Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek. Birbirinden yetenekli, adayların şef olmak için kıyasıya yarışacağı programda, Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri olarak yer alacak. Heyecanla beklenen program hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de ŞEF Akademi hani gün, hangi kanalda, saat kaçta? ŞEF Akademi ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ŞEF AKADEMİ HANİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

ŞEF Akademi programı 14 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren ilk bölümüyle FOX TV kanalından yayınlanacak. Program 14-15-16 Haziran günlerinde saat 20.00'de yayınlanacak.

ŞEF AKADEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ŞEF Akademi programı 14 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Programda gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.

Öte yandan “Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar.

Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.

Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.

Kaynak: FOX TV