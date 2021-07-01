Yarışmacıların en güzel yemeği yaparak birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği program Şef Akademi'de yarışan Muhammet Ermiş'in hayatı merak ediliyor. Biz de haberimizde Şef Akademi Mami kimdir? Muhammet Ermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

ŞEF AKADEMİ MAMİ KİMDİR? MUHAMMET ERMİŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

FOX TV'de yayınlanan Şef Akademi'nin yarışmacılarından biri olan ve Turuncu Takım'da yer alan Muhammet Ermiş aslen Rizelidir. Karadeniz'i temsilen katıldığı programda adını herkese duyurmak ve marifetlerini de milyonlara göstermek isteyen genç yarışmacı çektiği videolarla da adından söz ettiriyor. Skeçleriyle takipçilerini eğlendirmeyi ve onları etkilemeyi başarıyor. Hayvan sevgisi çok büyük ve onlarla sürekli zaman geçiriyor. Neduu Yani adını verdiği mekanında sofra lezzetleriyle müşterilerini ağırlıyor.