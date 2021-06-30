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Şef Akademi Murat kimdir? Murat Giresun kimdir, nereli, kaç yaşında?

FOX TV'nin ilgiyle izlenen yarışmaları arasında bulunan Şef Akademi'de yarışan Murat merak konusu oldu. Şef Akademi Murat kimdir? Murat Giresun kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde...

Şef Akademi Murat kimdir? Murat Giresun kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kendi mutfağının şefi olmak isteyen mutfak meraklıları için tasarlanmış yarışma programı Şef Akademi'nin yarışmacıları merak ediliyor. Fox TV'de ekrana gelen Şef Akademi'de yarışan Murat'ın hayatı izleyenler tarafından araştırılıyor. Biz de haberimizde Şef Akademi Murat kimdir? Murat Giresun kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

ŞEF AKADEMİ MURAT KİMDİR? MURAT GİRESUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki Murat Giresun mutfak şefidir. Yeşil takımda yarışan Murat'ın yarışmada söylediği, "Zafere giden yol çiçek bahçesinden geçmez. Şef Akademi’de kaldığım süre zarfında bildiğim şeyleri onlara öğreteceğim tabi dinlerlerse, dinlemezlerse onları buradan yollayacağım.” sözüyle iddiasını ortaya koydu.

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