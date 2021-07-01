Şef Akademi Reşa kimdir? Reşa Durmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Fox TV'de yayınlanan Şef Akademi'nin yarışmacılarından Reşa Durmaz merak ediliyor. Biz de haberimizde Şef Akademi Reşa kimdir? Reşa Durmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik....

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İlgiyle izlenen yarışmalar arasında yerini alan Şef Akademi'nin yarışmacıları arasından Reşa Durmaz merak konusu oldu. Şef Akademi Reşa kimdir? Reşa Durmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını merak edenler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar... ŞEF AKADEMİ REŞA KİMDİR? REŞA DURMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Mutfak Sanatlara Akademisi'nde eğitim gören Reşa Durmaz aşçılık yapıyor. Şef Akademi'de Yağız Şenol ve Elif'in bulunduğu Mavi Takımda yarışan Reşa Durmaz hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir. şef akademireşa durmaz