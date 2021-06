Şef Akademi surf and turf nasıl yapılır? | Surf and turf tarifi | Malzemeleri nelerdir? FOX TV'de bu akşam yepyeni bir yarışma başladı. Şef Akademi izleyici ile buluştu. Programda yapılan yemeklerden biri de Surf and Turf oldu. Peki Şef Akademi Surf and Turf nasıl yapılır? | Surf and Turf tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Şef Akademi'de yapılan yemekler ve jüri üyelerinin yorumları dikkat çekti. Programda yapılan yemeklerden biri de Surf and Turf oldu. Peki Şef Akademi Surf and Turf nasıl yapılır? | Surf and Turf tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar... SURF AND TURF MALZEMELERİ NELERDİR? Surf and turf malzemeleri: 4 adet dana bonfile

4 adet jumbo karides

16 adet şitake mantarı

4 adet kaz ciğeri

2 yemek kaşığı pancar

4 adet deniz tarağı

2 yemek kaşığı bal kabağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı patates püresi

Karabiber

Tuz Tempura sos için malzemeler: 4 yemek kaşığı un

2 adet yumurta beyazı

1 su bardağı süt ŞEF AKADEMİ SURF AND TURF NASIL YAPILIR? Öncelikle eti tuzlayarak ızgarada pişirin.

Bal kabağı ve pancarı küp küp doğradıktan sonra tereyağında soteleyin.

Farklı bir tavanın içinde kaz ciğerlerini pişirin.

Mantarları da tavada kavurun.

Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın ve karıştırın.

Deniz tarağı ve karidesi tempura sosa bulayın. Ardından yağda pişirin.

Servis tabağına dana bonfileyi koyun. Üzerine mantar ve kaz ciğerini yerleştirin.

Bonfilenin yanına pişirdiğiniz karides ve deniz tarağını ekleyin.

Son olarak patates püresi ve sotelenmiş sebzeler eşliğinde servis edin.

Bu tarif, örnek bir surf and turf yapımı için verilmiştir. Malzemeleri kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. ŞEF AKADEMİ HANİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ŞEF Akademi programı 14-15-16 Haziran günlerinde saat 20.00'de FOX Tv'de ekrana geliyor. ŞEF Akademi programı 14 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Programda gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar. Öte yandan "Şef Akademi" programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak "Şef Akademi Doğada" programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar. Yarışmacılar "Şef Akademi Doğada" kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar. Programda "Şef Akademi" yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen "Şefköy" adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar. ŞEF AKADEMİ JÜRİLERİ KİMDİR? Yapımını Provizyon Medya'ya ait olduğu ve FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan programın jürileri: Ayhan Sicimoğlu 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde'de doğan Ayhan Sicimoğlu aslen Kayserilidir. Müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı, işadamı olan Sicimoğlu 1957-1959 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanı olan Şahap Sicimoğlu'nun oğludur. Sicimoğlu, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerde aldı. Ardından fotoğrafçılığa olan merakından ötürü İngiltere'ye gitmiş ve orada eğitim alan Sicimoğlu daha sonra da Roma'da fotoğrafçılık yaptı. Bir zaman sonra ABD'ye yerleşmiş ve müzisyenliğe başladı. Son zamanlarda ise televizyon dünyasına giriş yaparak Ayhan Sicimoğlu İle Renkler adlı programı yaptı. Bunların yanı sıra opera ve şan dersleri de vermektedir. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce bilmektedir. Arda Türkmen Ünlü şef Arda Türkmen, 1975 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini 1994 senesinde Fransız Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise 2001 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde tamamladı. Türkmen, birçok üniversitede tur organizasyonlarına katıldı ve Uludağ'da kafe işletti. Arda Türkmen'in 2008 senesinde açtığı restoran Issız Adam adlı filme ev sahipliği yaptı. 2010 senesinde CNN Türk'te Arda'nın Mutfağı adlı programı yapmıştır. 2012 senesinde ise Sabah Gazetesinde mutfağa dair yazılar yayımladı. Daha sonra Kanal D ekranlarında Arda'nın Mutfağı programına başlamıştır ve hala devam etmektedir. Bu programa ünlü isimler katılmaktadır. Düello tadında bölümler yayınlanmaktadır. Ali Ronay Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yaptı. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını attı. Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel'in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir. Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden mezun oldu. ŞEF AKADEMİ KİM SUNUYOR? Kendine has program sunuşuyla ekranların en sevilen sunucuları arasında yerini alan Öykü Serter, Şef Akedemi programını Fox TV kanalında sunacak... Öykü Serter Serter 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara/Çankaya'da doğmuştur. Eğitimine Ankara TED Kolejinde başlayıp Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesinde ise Sinema Medya Bölümünde doktorasını tamamladı. Bunların yanı sıra yüzme alanında milli takım düzeyinde çalışmaları vardır. Ezgi Serter'in yüzme alanında 250 altın madalyası bulunmaktadır. Ezgi Serter, Biri Bizi Gözetliyor programının tüm bölümlerini sunmuştur. Bunun yanı sıra Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı yarışma programlarının önemli sunucusu olmuştur. Serte, sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapmıştır. İstanbul Şahidimdir ve Ah Bir Polis Olsam dizilerinde bulunmuştur. Serter'in boyu 1.67, kilosu ise 47'dir.