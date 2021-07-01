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Şef Akademi Yağız kimdir? Yağız Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fox TV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi'de yarışan Yağız Şenol merak konusu oldu. Oldukça iddialı olan yarışmacı Şef Akademi Yağız kimdir? Yağız Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Şef Akademi Yağız kimdir? Yağız Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında?

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Şef Akademi adlı yarışma programı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmacılar arasında bulunan Yağız Şenol'un kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Şef Akademi Yağız kimdir? Yağız Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

ŞEF AKADEMİ YAĞIZ KİMDİR? YAĞIZ ŞENOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şef Akademi'de Mavi Takımda yer alan Yağız Şenol, 27 yaşında. Yağız Şenol, hem oyunculuk hem de aşçılık yapıyor. "İnsanlar beni bir de yemek yaparken tanımalı" diyerek oldukça iddialı olduğunu belirtti. 

Yağız, Mantarlı Risotto, Teriyaki Soslu Somon yemeği ile iki tane yeşil alarak bir üst tura geçmeye hak kazandı. Yağız, 41 yarışmacı arasında ilk 15 kişilik kontenjan için tüm hünerlerini sergileyecek.

{TITLE_STRIP}Şef Akademi yarışmacıları kimdir? | Chef Akademi yarışmacıları

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