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Şef Akademi yarışmacıları kimdir? | Chef Akademi yarışmacıları

Fox TV'nin 2021 yaz sezonu için hazırladığı, ilk yayını 14 Haziran tarihinde yapılacak yemek programı Şef Akademi için geri sayım başladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Şef Akademi'nin yarışmacıları da şimdiden merak konusu haline geldi. Peki Şef Akademi yarışmacıları kimdir? 15 şef adayı haberimizde...

Yakında FOX TV ekranlarında izleyicilerinin karşısına gelecek olan Şef Akademi, TV severler tarafından heyecanla bekleniyor. Şef adaylarının birbirinden lezzetli yemekler yaparak birbirleriyle yarışacağı ve sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Şef Akademi hakkında vatandaşlar, internet mecrasında Şef Akademi yarışmacıları kimdir? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

ŞEF AKADEMİ YARIŞMACILARI KİMDİR? | CHEF AKADEMİ YARIŞMACILARI

Yapımını Provizyon Medya'nın üstlendiği ve Ayhan Sicimoğlu, Hazer Amani ve Arda Türkmen'in jüliğini üstlendiği Şef Akademi, 14 Haziran Pazartesi tarihinde, ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Başarılı kadrosuyla, yayımlanmadan önce gündem olarak çok ses getireceği belli olan program, mutfağın öncü isimlerini bir araya getirdi.

Şef Akademi yarışmacıları kimdir?

Yine bir yemek programı olan Acun Ilıcalı yapımı Masterchef karşısındaki durumu şimdiden merak konusu olan ve raytingleri heyecanla beklenen Şef Akademi'nin yarışmacıları henüz belli değil.

{TITLE_STRIP}Şef Akademi jürileri kimdir? Şef Akademi kim sunuyor?

 Adaylık işlemleri için FOX TV’nin resmi internet sitesini kullanan Şef Akademi, 14 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan ön elemenin ardından 15 şef adayını belirleyecek.

Şef Akademi yarışmacıları kimdir?

İlk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek Şef Akademi'de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen 15 yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar. 5 farklı takımın yarışacağı programda, tüm katılımcılar en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele edecek. 

Şef Akademi yarışmacıları kimdir?

Siz de yemek yapma konusunda kendinize güveniyorsanız, usta bir şef olabileceğinizi düşünüyorsanız ve jüri üyeleri ile yarışmacıların eleştirilerini kaldırabilecek psikolojik yapıya sahipseniz;

ŞEF AKADEMİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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