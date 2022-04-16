Şef Garson Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şef Garson görev tanımı nedir, Şef Garson ne iş yapar, Şef Garson olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şef Garson mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şef Garson Tanımı;

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Şef Garson Maaşı Ne Kadar? 2022 Şef Garson Maaşları

Şef Garson maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şef Garson maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şef Garson iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5131.05

Meslek Adı :

Şef Garson

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Garsonlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lokanta, restoran vb. işletmelerde yiyecek ve içecek servisi bölümlerini düzenleme, yönetme, gerektiğinde konuklara hizmet etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Şef Garson, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Sorumluluğundaki personele ziyafet, toplantı vb. organizasyonlarla ilgili bilgileri aktararak iş bölümü yapmak,

c) Salonların istenildiği şekilde hazırlanmasını ve masaların servise açılmasını sağlamak

, d) Konukları karşılamak ve yerlerini göstermek,

e) Sorumluluğundaki personelin çalışmalarını düzenleyip, nezaret etmek,

f) Organizasyonlarda yiyecek ve içecek servisinin mönüdeki sıralamasına göre zamanında yapılmasını sağlamak,

g) Konuklara yiyecek ve içecek seçimine ilişkin tavsiyelerde bulunmak

h) Gerekli hallerde konukların siparişlerini alarak garsonlara iletmek, i

) Konukların yemek ve hizmet konusundaki şikayetlerini tespit edip, düzeltmek,

j) Masa rezervasyonlarını düzenlemek,

k) Personelin kılık, kıyafet, düzen ve temizliğini kontrol etmek ,

l) Personele mesleki eğitim vermek,

m) Çalışma alanının, masaların genel temizlik ve düzenini sağlamak,

n) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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