Sefa Akin Basibuyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Akin Basibuyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Akin Basibuyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Akin Basibuyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Akin Basibuyuk 18 Ekim 1993 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sefa Akın Başıbüyük şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Akin Basibuyuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edis Sport Management Co. yapmaktadır. Sefa Akin Basibuyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sefa Akin Basibuyuk'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sefa Akin Basibuyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Akin Basibuyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sefa Akin Basibuyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Akin Basibuyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Çorumspor

4 Ağu 2011 yılında Trabzonspor

29 Ağu 2011 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2012 yılında Trabzonspor

5 Temmuz 2012 yılında 1461 Trabzon

15 Ocak 2013 yılında Trabzonspor

25 Ocak 2013 yılında Giresunspor

30 Haziran 2013 yılında Trabzonspor

5 Eylül 2013 yılında Giresunspor

29 Ağu 2014 yılında Çorum Belediye

20 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2016 yılında Çarşambaspor

19 Eylül 2017 yılında Atakum Belediye

11 Ekim 2018 yılında Çorum Çimento

26 Ağu 2021 yılında Çorum FK

17 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Çorum FK

Sefa Akin Basibuyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Akin Basibuyuk şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sefa Akin Basibuyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cenclik Cepnispor, Il Özel Idaresi Genclik Ve Spor Kulübü, Corumspor

Türkiye U19 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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