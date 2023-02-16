Sefa Akin Basibuyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Akin Basibuyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sefa Akin Basibuyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sefa Akin Basibuyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sefa Akin Basibuyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Akin Basibuyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Akin Basibuyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Akin Basibuyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Akin Basibuyuk 18 Ekim 1993 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sefa Akın Başıbüyük şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Akin Basibuyuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edis Sport Management Co. yapmaktadır. Sefa Akin Basibuyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sefa Akin Basibuyuk'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sefa Akin Basibuyukboyu ve yaşı kaç

Sefa Akin Basibuyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Akin Basibuyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sefa Akin Basibuyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Akin Basibuyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Çorumspor

4 Ağu 2011 yılında Trabzonspor

29 Ağu 2011 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2012 yılında Trabzonspor

5 Temmuz 2012 yılında 1461 Trabzon

15 Ocak 2013 yılında Trabzonspor

25 Ocak 2013 yılında Giresunspor

30 Haziran 2013 yılında Trabzonspor

5 Eylül 2013 yılında Giresunspor

29 Ağu 2014 yılında Çorum Belediye

20 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2016 yılında Çarşambaspor

19 Eylül 2017 yılında Atakum Belediye

11 Ekim 2018 yılında Çorum Çimento

26 Ağu 2021 yılında Çorum FK

17 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Çorum FK

Sefa Akin Basibuyuk kimdir

Sefa Akin Basibuyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Akin Basibuyuk şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cenclik Cepnispor, Il Özel Idaresi Genclik Ve Spor Kulübü, Corumspor

Sefa Akin Basibuyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sefa Akin Basibuyuk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları