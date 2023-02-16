Sefa Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Aksoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Aksoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Aksoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Aksoy 26 Şubat 1989 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Aksoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Sefa Aksoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sefa Aksoy'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sefa Aksoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Aksoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sefa Aksoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Aksoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2006 yılında Samsunspor

8 Ocak 2010 yılında Giresunspor

27 Temmuz 2010 yılında Boluspor

12 Ocak 2012 yılında Bandırmaspor

14 Ağu 2012 yılında Gaziantep BB

12 Temmuz 2013 yılında Aydınspor 1923

27 Ocak 2015 yılında Samsunspor

26 Ağu 2015 yılında Kırklarelispor

29 Ağu 2016 yılında Z. Kömürspor

1 Temmuz 2017 yılında Niğde Belediye

30 Ağu 2018 yılında Tuzlaspor

18 Ocak 2019 yılında Fethiyespor

27 Ağu 2019 yılında Tuzlaspor

8 Ocak 2020 yılında Pendikspor

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

24 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

1 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Sefa Aksoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Aksoy şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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