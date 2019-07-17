Sefa Doğanay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEFA DOĞANAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Eylül.1992

Sefa Doğanay kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Komedyen

Sefa Doğanay doğum yeri : Trabzon

SEFA DOĞANAY BİYOGRAFİSİ

Sefa Doğanay, 30 Eylül 1992' de Trabzon' un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Samsun Gazipaşa İlköğretim Okulunda okudu. Lise'yi ise Samsun Namık Kemal Lisesinde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal projelerde görevler aldı. 2010 yılında kazandığı İstanbul Marmara Üniversitesinde İşletme bölümünde lisans eğitimine devam ediyor.

Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Doğanay, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen tanınan kişilerinde taklit ederek herkesin sempatisini kazanmıştı.

2011 yılında Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında birinci olarak tüm Türkiye’de tanınmıştır.

Sefa Doğanay, “Çocuklar Duymasın” dizisinde görev aldı.