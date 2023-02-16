Sefa Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sefa Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sefa Durmus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sefa Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Durmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Durmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Durmus 10 Ocak 1990 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sefa Durmuş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Durmus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sefa Durmus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sefa Durmus'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sefa Durmusboyu ve yaşı kaç

Sefa Durmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Durmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sefa Durmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Durmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2009 yılında Kahramanmaraş

26 Ağu 2009 yılında Etimesgut Şeker

9 Ocak 2012 yılında Maltepespor

1 Ağu 2013 yılında Tuzlaspor

13 Ağu 2016 yılında Etimesgut Bld

28 Temmuz 2017 yılında Tire 1922 Spor

12 Temmuz 2018 yılında E. Erokspor

29 Ağu 2019 yılında Serik Belediye

8 Ocak 2020 yılında Karacabey Bld

29 Ocak 2021 yılında Bld Derince

12 Ocak 2022 yılında Arnavutköy Bld

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

12 Ocak 2023 yılında Kepez Belediye

Sefa Durmus kimdir

Sefa Durmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Durmus şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antalya Yolspor

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Sefa Durmus nereli

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