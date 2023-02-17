Sefer Emini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefer Emini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefer Emini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefer Emini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefer Emini 15 Temmuz 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefer Emini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Sefer Emini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sefer Emini'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sefer Emini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefer Emini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sefer Emini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefer Emini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Makedonija

16 Ekim 2020 yılında Akron Togliatti

5 Eylül 2021 yılında Makedonija

10 Ocak 2022 yılında Akron Togliatti

11 Ocak 2022 yılında Makedonija

24 Ağu 2022 yılında SönderjyskE

Sefer Emini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefer Emini şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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