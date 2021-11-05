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Sefer Tası ne demek, TDK'ya göre Sefer Tası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sefer Tası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sefer Tası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sefer Tası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sefer Tası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sefer Tası ne demek, TDK'ya göre Sefer Tası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sefer tası ne demek? Sefer tası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sefer tası kelimesi. Peki sefer tası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sefer tası nedir, sefer tası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SEFER TASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sefer tası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sefer tası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yemek taşımakta kullanılan ve birbiri üzerine konulup bir sapa geçirilen kaplar veya bunlardan her biri

SEFER TASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tıka basa dolu sepetlerimizi, sefer taslarımızı açacağız, soğuk börekler ve taze meyveler yiyeceğiz.

SEFER TASI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- sefer tası gibi

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