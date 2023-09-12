Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseri ile kutladı

İzmir'in Seferihisar ilçesi kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Buray sahne aldı. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Buray'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi, kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Gündüz başlayan kutlamalar, akşam gerçekleştirilen konserle doruğa çıktı. Pazar yerindeki otopark alanını saatler öncesinden dolduran Seferihisarlılar, önce genç sanatçı Zeynep İde'nin birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti. İde'nin ardından sahneye çıkan Buray da, hem sahne performansı, hem de şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını geceye özel seslendirdiği türkülerle anan Buray, 7'den 77'ye binlerce kişi ile tek yürek halinde İzmir Marşı'nı söyledi.

Sahneye çıkarak Buray'a teşekkür eden ve çiçek takdim eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaptığı konuşmada, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında, bu cennet vatan için verilen direnişi hatırlıyoruz" diyerek, şunları söyledi: "Direnişler sonucu kazanılan başarıların, yalnızca daha fazla mücadele ederek muhafaza edileceğini, birbirimize hatırlatıyoruz. Çok şanslı bir milletiz. Tam 101 yıl önce, Mustafa Kemal Paşa ve Anadolu halkı emperyalistlere, "Sizin topunuz, tüfeğiniz, silahlarınız varsa, bizim de vatan, millet sevdamız var. Bu halk sizin sömürgeniz olarak yaşamayacak" cümlesi ile son sözü söyledi".

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)