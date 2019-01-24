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Seferihisar açıklarında 64 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

Seferihisar açıklarında 64 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Sığacık Körfezi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan grubu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 36'sı Orta Afrika, 19'u Kongo ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 64 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 12'si kadın ve 16'sı çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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