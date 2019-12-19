Seferihisar’da amatör denizcilik eğitimi

Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi ve Kuşadası Liman Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başlattığı "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında eğitim aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başlattığı "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" projesi ile 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, denizci millet, denizci ülke konumuna ulaşılması bekleniyor. Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi ve Kuşadası Liman Başkanlığı da, bu proje kapsamında Seferihisar'da eğitim aldı. Gerçekleştirilen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz sınavına katılım yoğun oldu. Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen sınava, 300'ün üzerinde vatandaş katıldı. Sınav ve sınav öncesi eğitimi ziyaret eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'da denizciliğin dahada gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kuşadası Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici'ye destekleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA