İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Seferihisar'da orman yangını (4)

Seferihisar'da orman yangını (4)

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Seferihisar'da orman yangını (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek.

DHA

HABERE YORUM KAT