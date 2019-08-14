Seferihisar'da orman yangını

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, daha önce yanan ardından tekrar ağaçlandıran ormanlıkta yine yangın çıktı. Orman ekipleri, 2 helikopter ve 5 arazöz ile söndürme çalışmalarına başladı.

Seferihisar'ın Ömür Mahallesi yakınlarında, önceden yanarak, kül olan daha sonra yeniden ağaçlandıran ormanlıkta, saat 17.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda söndürme işçisi, bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.

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DHA