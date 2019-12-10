Seferihisar’dan örnek bir proje daha: "Eko-Okul"

Seferihisar Belediyesi, Türkiye Çevre Vakfı (TURÇEV) ile yaklaşık 10 yıldır yürütmüş olduğu mavi bayrak çalışmalarına bir yeni proje daha ekledi.

Seferihisar'da Doğanbey Payamlı İlkokulu, Seferihisar Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışma ile ilk defa "Eko-Okul" programına başvurdu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, programı ve amacını anlattı. Yetişkin, "Bu dünya sadece bizim değil, yarınları düşünmek zorundayız. Bu sürece bu sebeple yarınlarımızı dahil ediyoruz. Çevre dostu olmak bir yaşam şeklidir" dedi.

Yetişkin, "Çevre ile ilgili yapılan çalışmaları hayatımızın her alanına dahil ederek, çevreci yaklaşımı bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Belediye olarak yürütmekte olduğumuz sürdürülebilir kalkınma hedefleri programının yanı sıra ilçemizde bulunan mavi bayraklı plajlarımız, ağaçlandırma çalışmalarımız, Çocuk Belediyesi ile yürütmekte olduğumuz çalışmalarımıza Eko-Okul programını da dahil etmekten onur duyuyorum. İlk çalışmamızı Doğanbey Payamlı İlkokulu ile gerçekleştirdik. Sırada bölgedeki diğer okullarımız ile devam edeceğiz" dedi.

Doğanbey Payamlı İlkokulu Müdürü Mustafa Yavuz da, "Eko Okullar Programı, okulumuz öğretmenlerini ve idaresini gerçekten çok heyecanlandırdı. Bölgede bu programa ilk başvuran okul olma özelliği de ayrıca büyük onur. Programı başarıyla sürdürüp iki sene sonra yeşil bayrak alacağımızdan eminim. Dilerim bölgemizdeki tüm okullar bu sürece dahil olur. Bu projeye katılmamızı teşvik eden Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'e de tekrar çok teşekkür ederiz" dedi.

EKO Okul nedir?

Eko Okul Programı, uluslararası yürütülen bir program olup, Eko-Okullar Programının 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibari ile 67 ülkede uygulandığı ifade edildi.

Eko-Okullar Programının; okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olduğu belirtildi. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi edineceği hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA