Seferihisar’ın yüzü tarımla gülüyor

Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar, tarım yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Seferihisar’ın yüzü tarımla gülüyor

Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar, tarım yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. 386 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede Seferihisar Belediyesi'nin de destekleriyle, mandalinadan zeytine, enginardan lavanta ve karakılçık buğdayına onlarca üründen, binlerce çiftçi geçimini sağlıyor.

Seferihisar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm ekonomisinin yanı sıra, bereketli topraklarında yetişen onlarca ürünüyle tarım alanında da, hem ilçe, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İlçenin simge ürünlerinden mandalinanın yanı sıra, zeytin, enginar, lavanta, ekinezya, karakılçık başta olmak üzere yüzlerce dönüm arazi de, onlarca ürün binlerce ailenin geçim kaynağı. Seferihisar Belediyesi'nin de destek verdiği çiftçiler, düzenlenen festivallerle de ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtma şansına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde yıllardır gerçekleştirilen mandalina, tohum takas, lavanta, karakılçık, armola, enginar, ekinezya festivalleri, artık tüm Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor. İlk hasadı 2016 yılında yapılan alım garantili Karakılçık Buğdayı'ndan, "Ata Ekmeği" üretilirken, Ekinezya Dikim projesiyle de, ilçedeki ürün popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

855 bin zeytin ağacı

İlçe genelinde bin 734 üretici, 15 bin dekarlık alanda, 595 bin narenciye ağacı, bin 900 üretici 56 bin 600 dekarlık alanda 855 bin zeytin ağacı ile üretim yaparken, 20 üretici 10 dekarlık alanda enginar, 150 dönümde 100 bin lavanta ve ekinezya fidesi, 350 dönümlük alanda da karakılçık buğdayı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu ürünlerin yanı sıra domates, incir, biber, bamya, üzüm gibi onlarca ürün de yüzlerce dönüm tarım arazisinde üretilip, tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca belediye tarafından ücretsiz verilen alım garantili 1340 adet hindi ile 67 üretici, 4 bin tavukla da 400 üretici de hayvancılık yapıyor.

"Tarımda Türkiye'ye örnek olduk"

"Seferihisar'da toprağa ve tohuma sahip çıkarak bu ülkenin geleceğine sahip çıktığımızı biliyoruz" diyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları kaydetti:

"Herkesin temiz ve adil gıdaya erişebildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her karış toprağı, bin bir çeşit güzelliklerini bizlere sunmakta. Bereketin vücut bulduğu topraklarımız verimi ile bizlere kendini her fırsatta hatırlatmakta. Bu amaçla yıllardır iyi niyetli, yerelde çiftçiyi güçlendiren, bilimsel ve sürdürülebilirlik öncelikli uygulamalarla, tüm Türkiye'ye örnek bir ilçe olma gururu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile köyden kente göçün aksine, tarımsal üretim yapmak için kentten, Seferihisar'ın köylerine yerleşen bir nüfus oluştu. Bizler doğduğumuz ve yaşadığımız yerde doymak için tarım politikalarımızı her şeyin üzerinde tutuyoruz. Üretmeye, toprağı işlemeye devam edeceğiz."

Seferihisar’ın yüzü tarımla gülüyor

Seferihisar’ın yüzü tarımla gülüyor

Seferihisar’ın yüzü tarımla gülüyor

Seferihisar’ın yüzü tarımla gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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