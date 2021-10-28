Şefik ne demek, TDK'ya göre Şefik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şefik ne demek? Şefik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şefik kelimesi. Peki şefik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şefik nedir, şefik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEFİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şefik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şefik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şefik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevecen, şefkatli, müşfik

