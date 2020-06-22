Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar sevdiklerini kurtarabilecek mi?

Herkes tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Nare seni tek bir gün mutlu görmek için hayatımı verirdim" diyen Sancar'ın vurularak denize düşmesi damga vurdu.