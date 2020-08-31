Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar ile Nare arasında velayet kavgası!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. Aralarında çıkan velayet kavgasının ardından Nare'nin vurulma anı Sancar'ı hüzne boğar.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar

Neslihan Atagül: Nare

Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)

Gonca Cilsaun: Halisefe

Tülin Yazkan: Menekşe

Erhan Alpay: Akın

Uraz Kaygılaroğlu: Gediz

Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü

İlayda Ildır

Hivda Zizan Alp: Elvan

Doğukan Polat: Yahya

Sami Aksu

Edip Tepeli

Esra Kızıldoğan: Müge

Cansu Gültekin

Nilüfer Kıçarslan

Kaan Sevi

Hakan Ummak

Cemre Öktem: Zehra

Yağmur Başkurt

Beren Gençalp: Melek

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