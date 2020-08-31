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Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar ile Nare arasında velayet kavgası!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. Aralarında çıkan velayet kavgasının ardından Nare'nin vurulma anı Sancar'ı hüzne boğar.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar ile Nare arasında velayet kavgası!

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare 
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz 
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48
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