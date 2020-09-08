Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Nare'nin peşinden gidecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare'nin “Beni bu konağa gelin değil, mahkum ettin!” sözleri Sancar'ı hüzne boğarken Yahya gerçeği de onu deliye döndürür. Nare'ye aşkını itiraf eden Gediz ise konağa gelip Nare'yi götürür.