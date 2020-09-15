Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare Gediz'i seçecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare'nin Gediz'e karşı sarf ettiği "Şimdi de senin için ağlıyorum, memnun musun?" sözleri dikkat çekiyor. Gediz ve Nare arasında yaşananların ardından Sancar'ın sözleri dikkat çekiyor.