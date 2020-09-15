Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı?
Sefirin Kızı dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her bölümünde izleyicileri heyecanlandıran Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda dün akşam Nare, konaktan çıkmak elinden geleni yaptı. Sancar ile Gediz'de Nare için karşı karşıya geldiler Peki Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı? İşte Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 19. bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Sezon finalinin ardından iddialı bir giriş yapan Sefirin Kızı yine heyecan dolu bir bölüm ile seyirci karşısındaydı. Yeni bölümün ardından yayınlanan Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanında ise Gediz Nare'ye aşık olduğunu söylüyor. İşte heyecan dolu Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı haberimizde...
"Yüz yıldır seni bekleyen toprakları, sensiz mi bırakacaksın..."#SefirinKızı yeni bölüm tanıtımı yayında ?✨ @startv @ngmediatv @o3medya pic.twitter.com/lUlg5mLJ5E— Sefirin Kızı (@SefirinKiziDizi) September 14, 2020
SEFİRİN KIZI 20. BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sancar Nare'yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz'in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz'i çok sarsar.
Menekşe de Nare'nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare'den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.
Kahraman, Nare'yi kaçırma suçunu Yahya'nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar'ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar'ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.
Nare ise Sancar'ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar'a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın'dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare'nin tüm yaptıklarını sineye çeker.
Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare'ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.
Elvan artık Gediz'in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare'yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare'ye aşkını ilan edebilecektir.