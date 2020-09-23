  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük bağ kopuyor mu?

Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük bağ kopuyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sancar'ın evinden uzaklaşmak isteyen Nare, geri döndüğünde Sancar ve Menekşe'yi beklemediği samimiyette görür ve deliye döner. Sancar'ın savunması ise Nare'yi şaşırtır ve yeni bir yola sürükler.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük bağ kopuyor mu?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare 
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz 
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!

Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?

Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?

Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?

 

23 Eylül 2020 Çarşamba 08:34
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!
Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!
Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?
Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?
Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?
Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?
Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?
Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?
Hercai 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı boşuyor!
Hercai 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı boşuyor!
Ramo 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun karşı hamlesi ne olacak?
Ramo 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun karşı hamlesi ne olacak?
Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha gerçeği açıklıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha gerçeği açıklıyor!
Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Özgür'den şaşırtan teklif!
Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Özgür'den şaşırtan teklif!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, dönüşü olmayan bir yolda!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, dönüşü olmayan bir yolda!
Arıza 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan en büyük olmaya ilk adımlar!
Arıza 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan en büyük olmaya ilk adımlar!