Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük bağ kopuyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sancar'ın evinden uzaklaşmak isteyen Nare, geri döndüğünde Sancar ve Menekşe'yi beklemediği samimiyette görür ve deliye döner. Sancar'ın savunması ise Nare'yi şaşırtır ve yeni bir yola sürükler.