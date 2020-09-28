Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı | Sefirin Kızı son bölüm izle

Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşacak. Geçen sezon yayın hayatına başlayan dizi büyük ilgi görmüş ve oyuncu kadrosuyla da başarılı bir sezon geçirmişti. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı? Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM FRAGMANI

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz’in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir.Bu plan, Sancar’la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz’in yoluna taş koyar. Sancar’a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar’dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe’nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Elvan, Nare’den Yahya’nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare’nin evinde kalan Yahya’dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya’nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman’a ve Akın’a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek’in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar’ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki sevdalı arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar’a hem Nare’ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz'in Nare'yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare'nin Gediz'in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek'i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman'ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman'ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman'ın konaktaki kulağı kim?

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.