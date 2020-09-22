Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 20. bölüm izle

Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dün akşam 20.yeni bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkan Sefirin Kızı yine sevenlerini ekranları başına kilitledi. Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başladı. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek'i kullanmaya karar verdi. Peki Sefirin Kızı 20. bölümde neler yaşandı? Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? detaylar haberimizde..

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz'in Nare'yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare'nin Gediz'in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek'i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman'ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman'ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman'ın konaktaki kulağı kim?

SEFİRİN KIZI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dün akşam ekranlara gelen yeni bölümün ardından merak konusu oldu. Sefirin Kızı yeni bölüm fragman henüz yayınlanmadı.