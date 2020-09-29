Sefirin Kızı 22 . yeni bölüm fragmanı | Sefirin Kızı son bölüm izle

Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölümünde, Elvan, Nare’den Yahya’nın suçsuz olduğunu öğrendi ve Nare’nin evinde kalan Yahya’dan özür dilemeye gitti. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı? İşte heyecan dolu Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı'nda Melek için velayet davasında ortalık kızışıyor. Herkes mahkeme derdine düşmüşken, Menekşe ise Kahraman'ın yeni doğacak bebeğini kendi bebeğiymiş gibi Sancar'ı kandırmayı planlıyor. Sancar ise Menekşe'den boşanacağını Nare'ye açıklıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz'in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir. Bu plan, Sancar'la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz'in yoluna taş koyar. Sancar'a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar'dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe'nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Elvan, Nare'den Yahya'nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare'nin evinde kalan Yahya'dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya'nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman'a ve Akın'a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek'in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar'ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki sevdalı arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar'a hem Nare'ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Sefirin Kızı yeni bölüm linki haberimizde...